Restrição de receitas. Injetáveis e sensores para diabetes mais controlados

por RTP

A partir de hoje só profissionais de cinco especialidades podem prescrever injetáveis e sensores para diabetes. São endocrinologia, medicina interna, pediatria, medicina geral e familiar e nutrição.

Neste segmento de dispositivos e medicamentos inclui-se o Ozempic, desenvolvido para tratar a Diabetes tipo 2, mas que está a ser usado para tratar a obesidade.

No despacho, a que RTP teve acesso, o Ministério da Saúde justifica a decisão com "as dificuldades amplamente reconhecidas no acesso aos medicamentos e com os relatos de uso indevido, sendo o objetivo "regular e corrigir essas distorções".

São fármacos e produtos comparticipados quase na totalidade. Apesar disso, os especialistas não veem estas restrições com bons olhos.

Alertam para a necessidade de criar uma estratégia de tratamento para outras patologias.
