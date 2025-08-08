Restrição de receitas. Injetáveis e sensores para diabetes mais controlados

Neste segmento de dispositivos e medicamentos inclui-se o Ozempic, desenvolvido para tratar a Diabetes tipo 2, mas que está a ser usado para tratar a obesidade.



No despacho, a que RTP teve acesso, o Ministério da Saúde justifica a decisão com "as dificuldades amplamente reconhecidas no acesso aos medicamentos e com os relatos de uso indevido, sendo o objetivo "regular e corrigir essas distorções".



São fármacos e produtos comparticipados quase na totalidade. Apesar disso, os especialistas não veem estas restrições com bons olhos.



Alertam para a necessidade de criar uma estratégia de tratamento para outras patologias.