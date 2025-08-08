Restrição de receitas. Injetáveis e sensores para diabetes mais controlados
A partir de hoje só profissionais de cinco especialidades podem prescrever injetáveis e sensores para diabetes. São endocrinologia, medicina interna, pediatria, medicina geral e familiar e nutrição.
No despacho, a que RTP teve acesso, o Ministério da Saúde justifica a decisão com "as dificuldades amplamente reconhecidas no acesso aos medicamentos e com os relatos de uso indevido, sendo o objetivo "regular e corrigir essas distorções".
São fármacos e produtos comparticipados quase na totalidade. Apesar disso, os especialistas não veem estas restrições com bons olhos.
Alertam para a necessidade de criar uma estratégia de tratamento para outras patologias.