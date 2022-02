Restrições em barragens não vão impulsionar preço da energia, garante Matos Fernandes

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Com a falta de água, o Governo ordenou a restrição do uso de barragens para a produção de eletricidade e rega. Apesar disso, o ministro do Ambiente não prevê impactos no aumento do preço da energia.