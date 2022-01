Retirados hoje passageiros do cruzeiro atracado em Lisboa devido a surto de covid-19

A operação de desembarque vai decorrer entre as 6h00 e as 15h00.



O navio alemão devia ter partido ontem, mas o número de casos subiu para 64 e a viagem teve de ser cancelada.



O navio tinha como destino final Lanzarote, em Espanha, mas ficou retido em Lisboa logo na quarta-feira, depois de terem sido detetados 14 casos positivos.



No dia seguinte, o número aumentou para 52.



A maioria dos passageiros infetados foram retirados da embarcação e levados para hotéis em Lisboa, por estarem vacinados e assintomáticos ou com sintomas ligeiros.



Ontem, o cruzeiro devia sair de Lisboa mas foram identificadas mais 12 infeções, o que levou a companhia a cancelar a viagem.



Na embarcação ainda permanecem quatro passageiros infetados e a restante tripulação.



O capitão do Porto de Lisboa esclarece que ainda não há data definida para a saída.