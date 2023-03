Retomada circulação em estrada nacional da zona de Coina após acidente

Uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que o trânsito no troço da EN10-3 entre Coina e Palhais, no concelho do Barreiro, foi retomado por volta das 14:30.

A via tinha sido cortada pouco depois das 12:00 por causa de uma colisão entre dois automóveis, que provocou um ferido grave e dois ligeiros, indicou uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Segundo a fonte da Proteção Civil, os sinistrados foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

As operações de socorro envolveram 13 operacionais dos Bombeiros do Barreiro e Sul e Sueste, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).