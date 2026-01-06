Retomada circulação na Estrada Nacional 10 após fuga de gás em Vila Franca de Xira

A circulação foi retomada na EN10 às 02:02 de hoje, especificou fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta para a fuga de gás na rua da Lezíria, em Póvoa de Santa Iria, foi dado às 23:34 de segunda-feira, quando "um passeio abateu", acabando por "fazer ruir tanto o pavimento como o muro, por trás de uma empresa", notou anteriormente à Lusa a Proteção Civil.

O abatimento, continuou a mesma fonte, provocou danos no ramal de abastecimento de gás, levando a uma fuga de gás natural, controlada desde as 00:50.

A empresa foi evacuada por prevenção, não havendo feridos, referiu a mesma fonte.

Durante a madrugada, chegaram a estar no terreno 55 operacionais apoiados por 18 veículos, incluindo o corpo de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e técnicos da Lisboagás.