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Retomada circulação na Linha da Beira Baixa após acidente que causou um morto

Retomada circulação na Linha da Beira Baixa após acidente que causou um morto

A circulação na Linha da Beira Baixa, em Vila Nova da Barquinha, foi retomada às 4h00, após ter estado interrompida devido a uma colisão entre um ligeiro e um comboio que causou um morto, segundo a proteção civil.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Pedro Santos - Lusa

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Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo disse à Lusa que o veiculo ligeiro foi abalroado na quinta-feira à noite por um comboio, quando atravessava a linha na passagem de nível na freguesia de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

"Há uma vitima mortal a registar, o condutor do veículo ligeiro. Não há feridos no comboio. O acidente levou à interrupção na Linha da Beira Baixa, cuja circulação foi entretanto retomada às 04:00", disse.

O comboio circulava no sentido Entroncamento-Abrantes e a passagem de nível estava sinalizada, de acordo com fonte do comando do Médio Tejo.

A mesma fonte indicou que a CP -- Comboios de Portugal realizou o transbordo dos 117 passageiros para a estação de Abrantes, tendo estes depois seguido viagem para os seus destinos.

O alerta do acidente foi dado pelas 20:49 e estiveram no local cerca de 30 operacionais, com o apoio de 13 veículos.

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