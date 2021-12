Retomada circulação na Linha do Minho após colisão em Valença

A colisão ocorreu às 15:11, em São Pedro da Torre, no concelho de Valença, distrito de Viana do Castelo.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Miguel Lourenço, disse que o ferido grave, de 48 anos, que seguia na viatura ligeira de mercadorias, foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, por uma ambulância da corporação, acompanhada pela Viatura de Emergência Médica (VMER).

Miguel Lourenço adiantou que os passageiros que seguiam no comboio não sofreram ferimentos.

Já a composição sofreu danos demasiado "significativos" para retomar a marcha, tendo sido rebocada.

O responsável acrescentou que a colisão ocorreu numa passagem de nível com sinalização luminosa e sonora, desconhecendo-se as causas do acidente, ainda a ser investigadas.

A viatura ligeira de mercadorias "ficou quase destruída, tendo sido projetada cerca de 30 metros".