Retomada circulação na Linha do Vouga após abalroamento que causou um ferido
A circulação ferroviária na Linha do Vouga já foi retomada após ter estado interrompida em Águeda mais de três horas devido a um abalroamento que envolveu uma viatura ligeira e que causou um ferido ligeiro, segundo a proteção civil.
Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que a circulação, que tinha sido suspensa cerca das 14:00, entre Águeda e Aveiro, foi retomada às 17:15.
O abalroamento ferroviário, que envolveu uma viatura ligeira, ocorreu cerca das 14:00, numa passagem de nível automatizada, no Casainho, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, em Águeda.
Do acidente, cujas causas ainda estão a ser apuradas, resultaram ferimentos ligeiros numa mulher que seguia na viatura.