Retomada circulação na Linha do Vouga após abalroamento que causou um ferido

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que a circulação, que tinha sido suspensa cerca das 14:00, entre Águeda e Aveiro, foi retomada às 17:15.

O abalroamento ferroviário, que envolveu uma viatura ligeira, ocorreu cerca das 14:00, numa passagem de nível automatizada, no Casainho, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, em Águeda.

Do acidente, cujas causas ainda estão a ser apuradas, resultaram ferimentos ligeiros numa mulher que seguia na viatura.