Retomada circulação na Via do Infante junto a Paderne após colisão entre pesados
A circulação rodoviária na Autoestrada 22 foi retomada às 06:43 numa das duas faixas de rodagem, após ter estado cortada devido a uma colisão entre dois pesados junto a Paderne, no sentido Albufeira-Faro, segundo a proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve tinha dito anteriormente à agência Lusa que a estrada tinha sido cortada cerca das 05:30 devido à colisão entre dois pesados de mercadorias, que causou um ferido ligeiro.
"Os dois veículos pesados de mercadorias colidiram e um deles incendiou-se. Há um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Faro", segundo a fonte.
De acordo com a mesma fonte, a A22, mais conhecida como Via do Infante, esteve cortada junto à freguesia de Paderne, ao quilómetro 56, no sentido Albufeira-Faro.
No local, estiveram 28 operacionais, com o apoio de 11 veículos.