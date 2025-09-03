Retomada circulação na Via do Infante junto a Paderne após colisão entre pesados

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve tinha dito anteriormente à agência Lusa que a estrada tinha sido cortada cerca das 05:30 devido à colisão entre dois pesados de mercadorias, que causou um ferido ligeiro.

"Os dois veículos pesados de mercadorias colidiram e um deles incendiou-se. Há um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Faro", segundo a fonte.

De acordo com a mesma fonte, a A22, mais conhecida como Via do Infante, esteve cortada junto à freguesia de Paderne, ao quilómetro 56, no sentido Albufeira-Faro.

No local, estiveram 28 operacionais, com o apoio de 11 veículos.