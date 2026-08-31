Retomada circulação no IC1 no concelho de Santiago do Cacém após fogo em mato

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária foi cortada às 17:03, ao quilómetro 617 do IC1 devido a um fogo para o qual foi dado alerta às 16:09.

O incêndio, que teve origem numa viatura que se incendiou, alastrando as chamas ao mato e a montado de sobro, foi dado como dominado às 17:35 e entrou em fase de rescaldo às 18:15, segundo a fonte do comando sub-regional.

Três bombeiras da corporação de Alvalade sofreram ferimentos ligeiros devido a traumas e foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e não houve casas em risco, adiantou.

O incêndio foi combatido por 100 operacionais, de corporações do Litoral Alentejano e do Baixo Alentejo, apoiados por 38 veículos e sete meios aéreos.