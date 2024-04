Retomadas as buscas por vítimas do naufrágio ao largo de Tróia

O capitão do Porto de Setúbal, Marco Serrano Augusto, referiu à Antena 1 que o perímetro das operações vai ser alargado.O capitão do Porto de Setúbal diz que as condições do mar são mais favoráveis, mas isso não significa que as operações sejam mais facilitadas.





Uma criança de 11 anos e um adulto foram encontrados sem vida durante a tarde do passado domingo.