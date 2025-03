Prosseguem as buscas para tentar encontrar o homem que desapareceu no domingo à tarde quando estava a fazer pesca lúdica. Tem 29 anos e estava acompanhado por dois amigos, um deles deu o alerta.

Caiu de uma arriba na zona de Biscaia-Azóia, entre o Cabo da Roca e o Guincho, no concelho de Sintra.



O jovem conseguir flutuar durante algum tempo, mas o socorro demorou 40 minutos a chegar e acabou por desaparecer com a ondulação.



As operações de busca estão a ser coordenadas pelo capitania do porto de Cascais, em colaboração com a Polícia Marítima.