Retomadas buscas por jovem desaparecido na Praia da Arrifana

Hugo da Guia adiantou que estão envolvidas nas buscas três equipas por terra, com seis elementos, apoiados por um `drone` (dispositivo aéreo não-tripulado), e uma equipa por mar, com três tripulantes.

Segundo o responsável, o perímetro das buscas -- retomadas às 07:15 -, tem vindo a ser alargado diariamente para sul, face às correntes no local e ao que é expectável neste tipo de acidentes.

O jovem que desapareceu na quinta-feira, com cerca de 20 anos e de nacionalidade romena, estava acompanhado por um amigo, quando, após ter mergulhado, deixou de ser visto junto à rebentação na praia do concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lagos, estão empenhados elementos da capitania e da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

As buscas foram iniciadas na quinta-feira, logo após ter sido dado o alerta, às 11:22, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.