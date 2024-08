Retomadas buscas por militar desaparecido após queda de helicóptero no Douro

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, foram retomadas pelas 07h30 as buscas pelo militar da GNR desaparecido, mas ainda é cedo para contabilizar os meios envolvidos.

De acordo com a página na Internet da Proteção Civil Nacional, em Cambres, Lamego, estão 103 homens, 36 viaturas e um meio aéreo.