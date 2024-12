Retomado trânsito no IP2 no concelho de Beja após colisão entre três viaturas

Segundo indicou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta acidente ocorreu às 13:55, ao quilómetro 352,8 do IP2, entre a localidade de Santa Clara do Louredo e o parque ambiental da empresa intermunicipal Resialentejo, no distrito de Beja, obrigando ao corte da via nos dois sentidos.

A circulação no local acabou por estar interrompida nos dois sentidos mais de quatro horas, tendo sido retomada "cerca das 18:09", acrescentou.

Da colisão entre as três viaturas resultou "uma vítima mortal, uma mulher de 71 anos, assim como dois feridos graves e mais cinco ligeiros, entre os 15 e os 50 anos", disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

A vítima mortal foi transportada para o gabinete médico-legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Os sete feridos foram igualmente transportados para a unidade hospitalar de Beja.

As operações de socorro mobilizaram sete corporações de bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 50 operacionais, apoiados por 21 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e o helicóptero do INEM, que acabou por ser desmobilizado.