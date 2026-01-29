Retorno voluntário de imigrantes aumentou 283% em 2025

Em comunicado, a PSP dá conta do regresso voluntário de 758 imigrantes ao país de origem, um aumento de 283 por cento em relação a 2024, ano em que foram feitos 198 retornos voluntários.

A PSP recorda que o retorno voluntário “é uma possibilidade aberta a todos os cidadãos e famílias que, vivendo em Portugal, pretendam regressar aos seus países de origem (externos à UE e Espaço Shengen) e não têm fundos ou forma de o fazer condignamente”.

Além da segurança aeroportuária e controlo fronteiriço, que inclui o Centro de Instalação Temporária (CIT) de estrangeiros do Porto (Unidade Habitacional de Santo António) e pelos espaços equiparados a CIT existentes nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) é agora também responsável pelas operações de afastamento, readmissão e retorno de pessoas em situação irregular, que tinham sido atribuídas à AIMA.





c/Lusa

“Durante o passado ano, após várias sessões de formação na área do aconselhamento ministrado na PSP, o reforço de especialistas de Retorno que iniciaram o apoio a Portugal no âmbito do plano de implementação assinado com a Frontex, foi possível garantir que mais de 700 pessoas tivessem regressado a casa com o apoio das autoridades portuguesas e europeias”, lê-se no comunicado.Destes processos de afastamento, 161 foram referentes a expulsões judiciais, 69 de afastamento coercivo, 21 de condução à fronteira e 21 casos inadmissíveis.A Polícia de Segurança Pública dá nota ainda que no último trimestre do ano foram processados cerca de 80 processos de readmissão por congéneres europeias, tendo a PSP, com o apoio da Agência para a Integração, Migração e Asilo (AIMA) declinado a readmissão de 34 por cento destes processos com os quais Portugal tem acordos bilaterais no âmbito da Readmissão., nomeadamente o controlo das fronteiras aéreas, passaram para a esfera da PSP, que desde 21 de agosto do ano passado alargou as competências com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.