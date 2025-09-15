Retrato de Portugal rumo às autárquicas

Em Gaia, com mais de 300 mil residentes, vive mais gente do que no Porto.

No outro extremo está o concelho do Corvo, nos Açores, com 437 habitantes apenas, equivalente a cerca de um terço da população das Lajes das Flores, na ilha açoriana mais próxima, ou de Barrancos, no Alentejo.



Entre os 308 municípios do país, há 120 que têm agora mais jovens do que há quatro anos e só 99 concelhos, cerca de um terço, perderam habitantes em relação a 2021.



O concelho da Amadora é o que tem a maior densidade populacional, com mais de 7 mil e 600 habitantes por quilómetro quadrado.

No outro extremo está Alcoutim, no Algarve, com apenas 4 habitantes por quilómetro quadrado.



Em termos de habitação, a Amadora é também o concelho que lidera em termos de densidade, com 3.643 casas por quilómetro quadrado.



Quanto ao valor das casas, e sem surpresa, é Lisboa a liderar, com a avaliação bancária a atingir uma mediana de 3.826 euros por metro quadrado.



No outro extremo está Celorico da Beira, no distrito da Guarda, com apenas 574 euros por metro quadrado.



Olhando o país pelo prisma do turismo, Lisboa também lidera em termos de dormidas, com 15 milhões e setecentas mil, num crescimento de 12,5 por cento em quatro ano.



No Porto houve um crescimento das dormidas turísticas de quase 37 por cento face a 2021, neste caso para 6 milhões e trezentas mil.



Destaque ainda para Gondomar, o município onde as dormidas turísticas mais cresceram, aumentaram cerca de sete vezes mais do que em 2021.