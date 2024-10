Reunião Governo com autarcas. Todas as forças de segurança em prontidão

Rodrigo Lobo - RTP

É o que sai da reunião do Governo com os presidentes de câmara da Área Metropolitana de Lisboa onde têm decorrido episódios de violência e desacato.



A reunião durou mais de 3 horas com o Governo a prometer todos os meios de vigilância, desde presencial a cibernética.



E do encontro sai essa garantia - todas forças de segurança em prontidão.



O Governo assegura que os portugueses vão notar um reforço da presença dos agentes no terreno.



Reportagem de Inês Ameixa.