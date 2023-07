Reunião sobre JMJ não existiu. Liga dos Bombeiros desmente Proteção Civil

“A LBP reafirma que não foi convocada para qualquer reunião com a ANEPC para tratar de assuntos administrativos, logísticos ou operacionais”, pode ler-se num comunicado divulgado pela LBP na noite de terça-feira.A reação do presidente da Liga dos Bombeiros à Antena1 surge na sequência de uma tomada de posição da Proteção Civil na terça-feira, na qual a ANEPC garantiu que “planeou, em permanente e estreita articulação operacional com os corpos de bombeiros voluntários, um dispositivo especial de proteção e socorro” para a vinda do Papa Francisco a Portugal, por causa da realização da JMJ entre os dias 01 e 06 de agosto.António Nunes garante que, até agora, não se realizou qualquer reunião entre as duas entidades sobre este assunto, mas continua disponível para dialogar com a Proteção Civil.





A JMJ vai decorrer em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto e, além do Papa Francisco, são esperados mais de um milhão de peregrinos.