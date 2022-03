Reversão da Avenida Montevideu/Brasil deve incluir aumento da ciclovia - Mubi Porto

Em declarações à Lusa, o coordenador e membro da Mubi Porto, Duarte Brandão, disse hoje concordar com a terceira e quarta propostas sugeridas para a reversão da obra da Avenida Montevideu e Avenida Brasil, cuja apresentação e processo de consulta pública se inicia hoje com uma sessão pública, pelas 18:30, na Universidade Católica do Porto.

"A nossa proposta é reduzir o número de vias e redistribuir esse espaço entre as restantes porque o problema que tem motivado mais queixas dos automobilistas é que as vias são apertadas. Paralelamente, sugerimos o aumento da ciclovia porque como está desenhada não respeita as boas práticas portuguesas e internacionais, nem o Plano Diretor Municipal (PDM), que diz que para ciclovias bidimensionais devem ter três metros de largura", salientou.

O jornal Público avança hoje que são quatro as propostas "em cima da mesa" para a reversão da obra da Avenida Montevideu/Brasil, sendo que a primeira proposta mantém a circulação automóvel em quatro vias, com estacionamento longitudinal e ciclovia.

"Face ao atual desenho, as vias de rodagem passam a ter 3,05 metros cada e a ciclovia aumenta para 2,50 metros", esclarece o diário, acrescentando que este modelo prevê a instalação de uma floreira de 50 centímetros para separar ciclistas e automobilistas, bem como a redução do passeio marítimo em 2,50 metros.

Na segunda proposta, mantém-se a largura do canal rodoviário existente e a ciclovia "volta a passar para o passeio", sendo a segurança entre a ciclovia e a zona pedonal garantida com a colocação de bancos e floreiras.

Também na terceira proposta se mantém a largura total do canal viário existente, passando contudo, a existir "três faixas de rodagem em vez de quatro" (uma no sentido sul-norte e duas no sentido norte-sul). Nesta solução, a ciclovia permanece fora do passeio e a separação entre bicicletas e automóveis será feita com floreiras de 50 centímetros.

O Público avança ainda que a quarta e última proposta, "uma variante da anterior", mantém a largura do canal viário, passando apenas a existir uma via de circulação em cada sentido e a faixa central a servir para "viragens a nascente". Nas zonas onde não é necessário fazer mudança de direção, a faixa central será "pintada, arborizada e contará com a instalação de floreiras".

À Lusa, Duarte Brandão salientou que as propostas três e quatro são "excelentes alternativas", mas apenas se tiverem em conta o aumento da ciclovia.

"Realizámos umas contagens em janeiro e temos uma média de 100 ciclistas por hora. Esse volume não é compatível com cruzar peões, que também são muitos naquele espaço. A nossa proposta seria a ciclovia cumprir as boas práticas e recomendações de segurança", salientou.

De acordo com o coordenador da Mubi Porto, para que dois ciclistas se "cruzem" é necessário, pelo menos, três metros de ciclovia, uma vez que cada um precisa de "cerca de um metro e meio" para efetuar a passagem.

"Não se conseguem cruzar dois ciclistas numa via com 2,15 metros, mais os pilaretes que ainda tiram mais centímetros", observou, dizendo que esta vai ser uma das sugestões a apresentar no decorrer da consulta pública, que se inicia hoje e prolonga até 31 de março.

Outra das sugestões que a Mubi Porto tenciona apresentar está relacionada com o "enquadramento da ciclovia" com outras artérias, nomeadamente, na ligação com a Avenida da Boavista (na rotunda do Castelo do Queijo) e também no "outro extremo", onde a "ciclovia termina no meio do passeio".

"Iremos sugerir que isso seja conjugado com o enquadramento que já existe", acrescentou.

A reversão daquela obra foi uma das medidas propostas pelo PSD no âmbito do acordo de governação estabelecido com o movimento independente liderado por Rui Moreira.