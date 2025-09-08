Revisão laboral. UGT não exclui uma greve geral
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
O secretário-geral da UGT afirmou esta segunda-feira que a central sindical rejeita o anteprojeto de revisão laboral, considerando que "não é uma reforma, mas uma rutura" e avisa que se o Governo "continuar intransigente" não exclui uma greve geral.
Para a UGT, esta "não é uma reforma, mas é uma rutura", pelo que insta o Governo a trazer "propostas diferentes" na reunião de concertação social de quarta-feira.
"O Governo comprometeu-se a cumprir os acordos anteriores. Com esta proposta está precisamente a desrespeitar esse compromisso, o que não é bom", acrescentou o líder sindical, que considerou uma "obsessão ideológica" voltar a alterar medidas que "já tinham progredido", como é o caso da intenção de acabar com as restrições ao 'outsourcing' ou outras medidas trazidas pela Agenda do Trabalho Digno.