Revisão laboral. UGT não exclui uma greve geral

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"Neste momento, a posição que a UGT tem é a de rejeição deste anteprojeto", afirmou o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Mário Mourão, após a audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Para a UGT, esta "não é uma reforma, mas é uma rutura", pelo que insta o Governo a trazer "propostas diferentes" na reunião de concertação social de quarta-feira.



"O Governo comprometeu-se a cumprir os acordos anteriores. Com esta proposta está precisamente a desrespeitar esse compromisso, o que não é bom", acrescentou o líder sindical, que considerou uma "obsessão ideológica" voltar a alterar medidas que "já tinham progredido", como é o caso da intenção de acabar com as restrições ao 'outsourcing' ou outras medidas trazidas pela Agenda do Trabalho Digno.