Revista do Ano 2021 - Sociedade

Pandemia: as 3 variantes, viver com o medo e aprender a viver com o vírus, as vagas de informação e as vagas da desinformação; as cidades vazias e o renascer das cidades - o que mudou? A nitidez do desapego político à cultura - talvez o setor mais abandonado; A cabeça na areia sobre a forma como o país trata os emigrantes - o caso de Odemira que obrigou a desenterrá-la; Censos 2021 - somos cada vez menos e cada vez mais velhos.