Revista do Ano 2022 - Nacional

Depois da distopia pandémica, a guerra e as consequências: da inflação à pobreza, do custo de vida aos salários. Dificuldades de um país envelhecido e desigual. As urgências de um sistema de saúde em cuidados continuados, em busca de melhor gestão e mais eficiência.



O jornalista Miguel Soares faz o balanço do ano com o médico e antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, a socióloga Elizabeth Santos e o comentador de economia da Antena 1 Pedro Sousa Carvalho.