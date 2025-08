Revista "Visão" despejada. Jornalistas continuam a trabalhar a partir de casa

A empresa Trust in News funciona no Taguspark, em Oeiras, e as instalações foram alvo de despejo esta quinta-feira.



Depois do tribunal de Sintra ter decretado o encerramento da empresa, um grupo de 11 jornalistas da Visão dirigiu um requerimento a solicitar a continuação da Trust in News.



O objetivo é conseguir encontrar uma solução para a revista.



O administrador de insolvência também solicitou que a empresa continue a funcionar até ao início de outubro, data do fim do pré-aviso para o despedimento coletivo de todos os trabalhadores do grupo.