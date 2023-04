Ribatejo domina na produção de tomate

O tomate é o produto hortícola mais importante no Ribatejo. Consumido fresco ou transformado, o tomate dá-se muito bem no clima ribatejano além da qualidade das terras. Perto de 90 por cento da produção vai para a indústria : para polpa ou concentrado. O tomate é um ingrediente que melhora o sabor dos outros alimentos. Diz o povo que "no tempo do tomate não há más cozinheiras". Na aldeia de Caneiras, concelho de Santarém, apanhámos boleia no trator da produtora Vera Alagoa, que está a ripar a terra.