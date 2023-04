Ribatejo terra de melão : o "Manuel António" pode chegar até ao natal

Foto: Câmara Municipal de Alpiarça

O Ribatejo é terra de melão, onde o clima ajuda a dar um bom fruto. Nas planícies aluviais do Tejo predomina o melão branco, também conhecido por melão de Almeirim. Mas no concelho vizinho, em Alpiarça há um melão típico que pode chegar até ao Natal. Trata-se da variedade "Manuel António" : um homem de Alpiarça que misturou sementes e criou este tipo de melão, de casca verde, rugosa, com polpa doce e um toque apimentado.