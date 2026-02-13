Ribeira de Santarém. Moradores continuam sem conseguir voltar a casa

É o caso do Parque do Carril. O transbordo da Vala Real deixou este espaço completamente inundado.



As autoridades continuam a pedir às pessoas que "não arrisquem".



Na Ribeira de Santarém, o caudal desceu, mas os moradores estão em alerta. Têm passado as noites junto de familiares e no centro de acolhimento que a autarquia preparou.



Registaram-se ainda algumas inundações, quedas de árvores e de estruturas. A bacia do Tejo está, para já, controlada.