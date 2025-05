Foto: Tiago Petinga - Lusa (arquivo)

Ausentes, mas com autorização do tribunal estão Ricardo Salgado, por sofrer de Alzheimer, e o empresário luso-angolano Helder Battaglia, por residir em Angola.



No caso BES Angola, cinco arguidos podem ter obtido vantagens ilícitas no valor de cerca de cinco mil milhões de euros e de mais de 210 milhões de dólares.