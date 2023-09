Ricardo Salgado realiza perícia para confirmar Alzheimer

A defesa do antigo homem forte do BES já tinha pedido, por quatro vezes, a realização desta perícia., que tem como arguidos o ex-ministro da Economia Manuel Pinho, a sua mulher, Alexandra Pinho, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado,, no Juízo Central Criminal de Lisboa. A audição dos arguidos vai prolongar-se por todo esse dia, estando ainda reservado para o mesmo efeito o dia 6 de outubro.A juíza deixou ainda mais de 30 sessões marcadas até ao início de janeiro de 2024 e agendou já as alegações finais do Ministério Público para 11 de janeiro e das defesas dos três arguidos para as datas de 15, 16 e 17 desse mês, concluindo o julgamento com as últimas declarações de Manuel Pinho, Alexandra Pinho e Ricardo Salgado no dia 18 de janeiro.Além do caso EDP,