Ricardo Salgado vai ser alvo de nova perícia neurológica

Foto: André Kosters - Lusa

Os juízes que estão a julgar o processo indicam que deve ser feito perto do final do julgamento.



O tribunal considera que o exame a fazer a Ricardo Salgado, que sofre da doença de Alzheimer, será importante para a "decisão a proferir nos presentes autos".



No despacho são indicados artigos do Código do Processo Penal e do Código Penal em que estão previstas situações de cumprimento de penas por pessoas com doenças psíquicas.