País
Rio Maior. Autarquia receia isolamento de povoações por abatimento de estradas
Com a chegada de mais chuva a autarquia receia que surjam mais abatimentos nas estradas que ainda estão abertas ao transito e que algumas povoações fiquem isoladas.
Fotografias: Câmara Municipal Rio Maior
E levou cerca de três dezenas de pessoas a serem desalojadas e deslocadas das suas habitações.
Uma das situações mais dificeis é na vila da Marmeleira, que tem três vias principais de acesso, completamente inutilizadas por grandes deslizamentos de massas. Resta um único acesso, a única via transitável que realiza o abastecimento público de água à vila, que atualmente está a ser assegurado por autotanques do município e dos bombeiros.