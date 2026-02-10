Rio Maior. Autarquia receia isolamento de povoações por abatimento de estradas

Com a chegada de mais chuva a autarquia receia que surjam mais abatimentos nas estradas que ainda estão abertas ao transito e que algumas povoações fiquem isoladas.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Fotografias: Câmara Municipal Rio Maior

No concelho de Rio Maior devido ao mau tempo o abatimento de várias estradas preocupa a autarquia.
E levou cerca de três dezenas de pessoas a serem desalojadas e deslocadas das suas habitações.
Uma das situações mais dificeis é na vila da Marmeleira, que tem três vias principais de acesso, completamente inutilizadas por grandes deslizamentos de massas. Resta um único acesso, a única via transitável que realiza o abastecimento público de água à vila, que atualmente está a ser assegurado por autotanques do município e dos bombeiros.
