Rio Maior. Autarquia receia isolamento de povoações por abatimento de estradas

No concelho de Rio Maior devido ao mau tempo o abatimento de várias estradas preocupa a autarquia.E levou cerca de três dezenas de pessoas a serem desalojadas e deslocadas das suas habitações.

Uma das situações mais dificeis é na vila da Marmeleira, que tem três vias principais de acesso, completamente inutilizadas por grandes deslizamentos de massas. Resta um único acesso, a única via transitável que realiza o abastecimento público de água à vila, que atualmente está a ser assegurado por autotanques do município e dos bombeiros.