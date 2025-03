Foi ativado o plano de emergência na bacia do Tejo, devido ao risco de cheias.

As chuvas fizeram subir o caudal do rio Tejo e dos afluentes.



Vinte estradas estão condicionadas, por causa de inundações.



Perante a previsão de chuva para os próximos dias, a Proteção Civil alerta "que os caudais lançados no rio Tejo" vão continuar elevados, havendo várias zonas inundadas.