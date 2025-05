Risco de incêndio máximo devido ao aumento do calor

Para além das máximas, também as temperaturas mínimas vão continuar a subir. E com este calor o risco de incêndio regista um aumento gradual, explica a meteorologista Patrícia Marques.A Proteção Civil alerta para o risco de incêndio rural especialmente no interior norte e centro e na região sul. A Autoridade Nacional sublinha que vai ficar em prontidão com a mobilização de quase nove mil operacionais, mais de 1.800 veículos e 33 meios aéreos.



Mas o calor não se faz sentir só em Portugal. A Organização Meteorológica Mundial antevê, para os próximos quatro anos, um novo máximo anual da temperatura média do planeta.



O ano passado já tinha sido o mais quente da história, com a temperatura a registar 1,55 graus Celsius acima da média pré-industrial. Um relatório conhecido esta quarta-feira diz que há 80 por cento de hipóteses de haver um novo recorde de temperatura até 2029.Prevê também uma subida inédita, embora uma pequena probabilidade (1%) de a temperatura aumentar 2ºC num dos anos até 2030.