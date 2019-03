Risco de incêndio. Queimadas proibidas até domingo

Carlos Santos Neves - RTP27 Mar, 2019, 09:06 / atualizado em 27 Mar, 2019, 09:07 | País

Assinado na noite de terça-feira, o despacho que determinou a Declaração da Situação de Alerta proíbe a “realização de queimadas, de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais e de ações de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo”.



Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna, são também tomadas medidas excecionais para a dispensa dos trabalhadores dos sectores público e privado “que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário”.O despacho foi assinado pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.





O quadro de alerta abarca a totalidade dos distritos de Portugal Continental até às 23h59 do próximo domingo, dia 31 de março.



O Governo explica que esta decisão foi tomada “face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do Continente, e considerando a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que determinou a passagem do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais ao Estado de Alerta Especial Amarelo em todos os distritos”.



“O Governo acompanha em permanência o evoluir da situação operacional e apela aos cidadãos para que adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico que tem sido amplamente divulgado”, lê-se ainda na nota do Executivo.



A declaração da Situação de Alerta está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil. Dita medidas “de caráter excecional", designadamente a “elevação do grau de prontidão e resposta operacional da GNR e PSP”, com reforço de “meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos de risco e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas”.

Incêndios dominados



Três incêndios mobilizaram na terça-feira centenas de meios de combate.



Em Vila Nova de Gaia, as chamas chegaram a ameaçar várias habitações, mas o incêndio estava esta manhã já em fase de rescaldo. A população queixa-se de falta de limpeza e da realização de queimadas sem controlo.



Risco elevado



Os bombeiros extinguiram ainda as chamas em Esposende, onde quatro freguesias estiveram ameaçadas. Este incêndio obrigou mesmo ao encerramento da A28, durante oito horas, e à evacuação de duas escolas.Em fase de rescaldo está também o incêndio de Vilarinho de São Luís, em Oliveira de Azeméis, onde as chamas se aproximaram de habitações e obrigaram a evacuar uma casa isolada.Este incêndio chegou a alimentar quatro frentes. Os bombeiros mantêm-se no locar para prevenir reacendimentos.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta quarta-feira em risco máximo de incêndio os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, no distrito de Faro.Já em risco muito elevado estão os concelhos de Castro Marim, Silves, Portimão, Silves, Lagos e Aljezur, em Faro, Gavião, em Portalegre, e Vinhais, em Bragança.O Instituto do Mar e da Atmosfera colocou, por último, em risco elevado de incêndio 43 concelhos de Faro, Évora, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viana do Castelo, Viseu e Bragança.“O risco de incêndio está elevado em todo o território porque os ventos são secos. Está tudo muito seco. Os solos estão secos e não tem chovido. Além disso, o vento é de leste soprando com alguma intensidade, sobretudo nas terras altas onde sopra moderado a forte”, assinalou a meteorologista Maria João Frada, em declarações à agência Lusa.