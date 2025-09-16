Risco de incêndio rural muito elevado a máximo para o Norte, centro e Algarve

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as temperaturas podem atingir os 40 graus no interior da região sul, bem como nos vales do Tejo e Douro.

A Autoridade cita dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), destacando uma humidade relativa do ar inferior a 30%, em grande parte do território, "com fraca recuperação noturna".

É expectável um aumento gradual do perigo de incêndio, "com condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como, o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial nas regiões Norte, Centro e Algarve", alertou a ANEPC, em comunicado.

Estão proibidas as queimadas e a utilização de fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.

Nos dias de perigo de incêndio muito elevado e máximo é também proibido usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores.