Risco de incêndio. Temperaturas altas até sexta-feira

Três concelhos de Faro estão com perigo máximo de incêndio: São Monchique, Portimão e Tavira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também mais 30 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre e Castelo Branco em perigo muito elevado.