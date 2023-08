Risco de incêndio. Temperaturas voltam a subir em Portugal continental

Foto: Bianca Ackermann - Unsplash

Até ao final da semana, as temperaturas vão voltar a subir em vários pontos de Portugal continental devido a uma massa de ar quente, do continente africano, está a afetar a Península Ibérica. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, alerta para o aumento do risco de incêndio em dois terços do território continental.