Risco máximo de incêndio em 25 concelhos do interior Norte, Centro e Alto Alentejo

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado cerca de 60 municípios do interior Norte e Centro e da região do Algarve e em risco elevado outros tantos concelhos nas mesmas regiões e nalgumas zonas no litoral nos distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Beja e Faro.



O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma pequena descida de temperatura, nebulosidade até ao final da manhã no litoral oeste, com nevoeiro em alguns locais, e vento em geral fraco.



As temperaturas as mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Leiria, Beja e Évora) e os 20º (Bragança) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo) 35º (Bragança).