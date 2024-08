Roberta Metsola lembra altruísmo dos militares mortos em queda de helicóptero no Douro

"É com tristeza que tomo conhecimento do trágico acidente que ocorreu hoje no rio Douro, em Portugal. Os meus pensamentos vão para as famílias e entes queridos dos corajosos militares que perderam a vida, enquanto tentavam proteger os outros", destacou a maltesa, numa mensagem escrita em português na sua conta na rede social X.

Metsola frisou ainda que "a Europa ficará para sempre grata pelo seu altruísmo".