Rocha desafia PS a esclarecer se vai bloquear ou colaborar com um Governo com a IL

Num jantar comício em Leiria, Rui Rocha disse que, com o aproximar do dia das eleições, já não "vale a pena perguntar a Pedro Nuno Santos" o que vai fazer caso ganhe as eleições legislativas, porque "já se sabe que Pedro Nuno Santos não vai estar no poder".

"Mas há uma pergunta que vale a pena fazer a Pedro Nuno Santos: como é que vai ser o PS na oposição? É isso que o PS tem de esclarecer aos portugueses. Na oposição, o PS vai construir, vai permitir que a IL acelere o país, ou vai ser uma oposição de bloqueio?", questionou.

Rui Rocha perguntou a Pedro Nuno Santos se "vai colaborar ou bloquear" quando a IL quiser "trazer mais casas para o mercado", "acelerar no acesso à saúde", "mudar o sistema eleitoral" ou "baixar os impostos para as famílias e para as empresas".

"Da mesma maneira que nós somos transparentes com os portugueses e assumimos que somos um partido de governação para mudar o país, Pedro Nuno Santos deve ser transparente com os portugueses e dizer-lhes se vai ser uma minoria de bloqueio", desafiou.