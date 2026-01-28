Roda gigante da Figueira da Foz caiu

A roda gigante, divertimento na marginal da Figueira da Foz, caiu hoje durante a madrugada, constatou a agência Lusa no local.



À passagem da depressão Kristin, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu, pelo menos, sete carros.

Há ainda estragos a registar na esquadra da PSP e a antiga nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, está cortada, na sequência da queda de árvores, na chamada Estrada das Pontes.

A depressão Kristin terá atingido esta zona durante um período de aproximadamente dez minutos, cerca de metade do tempo que em outubro de 2018 a tempestade Leslie atingiu o Baixo Mondego, incluindo Figueira da Foz.

O repórter da Antena 1 Joaquim Reis dá mais detalhes sobre esta situação.

