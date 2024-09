Um dos fugitivos é um dos criminosos mais procurados da América do Sul.

O argentino Rodolfo Lohrman é suspeito de rapto e homicídio, e foi transferido há seis meses de Monsanto para Vale de Judeus, prisão com segurança inferior, por decisão do tribunal contra todos os pedidos da Direção Geral de Serviço Prisionais.



O advogado do fugitivo disse que a família desconhece o seu paradeiro.