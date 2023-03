Rotura em adutora de água obriga suspensão de abastecimento na zona norte do Porto

Em comunicado, a Câmara do Porto afirma que a rotura na principal adutora de água, localizada no concelho da Maia e da responsabilidade da Águas do Douro e Paiva, vai afetar o serviço de abastecimento de água dos concelhos do Porto, Maia e Matosinhos.

No Porto, a infraestrutura serve o norte da cidade, abrangendo zonas como Ramalde, Aldoar, Prelada, Boavista, Amial e Paranhos.

A reparação da adutora vai obrigar à suspensão do abastecimento de água, afetando a zona norte da cidade a partir das 21:30.

"O serviço será reestabelecido durante o dia e deverá estar totalmente reposto até às 20:00 de sábado", refere.

A empresa municipal Águas e Energia do Porto está a realizar "esforços para minimizar o impacto" da situação e alerta para a possível ocorrência de "alguma turvação natural da água nas torneiras", após a reposição do abastecimento.

"Situação que ficará, entretanto, normalizada", assegura a autarquia.