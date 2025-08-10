RTP Açores celebra 50 anos desde a primeira emissão
A RTP Açores completa este domingo 50 anos de existência, tendo nascido a 10 de agosto de 1975. A data está a ser assinalada ao longo deste ano, nomeadamente com o Telejornal a viajar pelas nove ilhas.
O canal regional integra a RTP e leva hoje o serviço público às nove ilhas da região autónoma.
Quando se iniciaram as transmissões, a 10 de agosto de 1975, em pleno “Verão Quente”, a emissão cobria 75 por cento do arquipélago com recurso a dois emissores e cinco retransmissores.
Mas a televisão só chegava a sete das nove ilhas, deixando de fora as Flores e o Corvo, dada a maior distância geográfica a que estas se encontram. As emissões especiais nestas duas ilhas só aconteceriam em 1988.
As primeiras instalações da RTP Açores ficavam em São Gonçalo, Ponta Delgada. Em 1977 começou a produção regional e também nesse ano, a RTP muda de edifício e instala-se na Rua Ernesto do Canto.
Já na transição para os anos 80, abrem as delegações em Angra do Heroísmo e Horta e a RTP Açores passa a ter estatuto de centro regional, deixando de ser uma delegação.
Foi através da RTP Açores que os habitantes do arquipélago puderam acompanhar o sismo de 1 de janeiro de 1980, que afetou sobretudo a ilha Terceira, ou a queda de um avião da SATA na ilha das Flores, a 11 de dezembro de 1999.
Nos últimos 50 anos, destaque para as produções na região, como a série “Xailes Negros”, o acompanhamento da visita do papa João Paulo II, em 1991 ou a organização da final dos Jogos Sem Fronteiras, em setembro de 1992.
A televisão regional continua a evoluir e a olhar para o futuro. Rui Goulart, diretor da RTP Açores, destaca o “papel fundamental” do canal “na construção da identidade, da coesão e da autonomia do povo açoriano”.
“Ao longo de cinco décadas valorizamos todas as dimensões de cada ilha, nos bons e nos maus momentos e fez a ligação entre os Açores, o resto do país e a diáspora”, uma forma de “encurtar a distância da geografia” e ser “uma ponte para o mundo”, destacou ainda.
