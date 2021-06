RTP é o órgão de comunicação social em que portugueses mais confiam. Diretor de Informação destaca distinção em contexto de pandemia

O estudo anual feito pela Reuters e pela Universidade de Oxford é o maior barómetro do mundo sobre os hábitos de consumo de notícias.



Num ano marcado pela pandemia, e numa altura em que tanto se falou de desinformação, Portugal destaca-se como um dos países com maiores níveis de confiança nas notícias. A RTP surge, pelo segundo ano consecutivo, no primeiro lugar da lista.



Foi analisada a produção de informação em 46 países.



O estudo destaca ainda o investimento estratégico feito pela RTP durante a Pandemia, na expansão do serviço gratuito, o RTP Play.