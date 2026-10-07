RTP estreia "Parte de Nós"

Há mais de 1 milhão e meio de imigrantes a viver e a trabalhar em Portugal. Na última década, o país mudou profundamente e é hoje um lugar de encontro de línguas, culturas, credos e diferentes modos de viver o quotidiano.





"Parte de Nós" acompanha a vida de oito destes imigrantes: onde trabalham, onde vivem, estudam, rezam ou passam os seus tempos livres; como atenuam as saudades de casa e das famílias que deixaram para trás, como escaparam à pobreza ou a regimes autocráticos.



São estes imigrantes, do Bangladesh ao Brasil, de São Tomé e Príncipe ao Afeganistão, que contam as suas próprias histórias de vida e nos conduzem nos seus quotidianos de trabalho. A RTP escutou esperanças e palavras de agradecimento a Portugal, mas também desilusões e anseios perante uma Europa que parece agora mais permeável a discursos de intolerância para com as comunidades imigrantes.







Neste primeiro episódio, acompanhamos Maria Quaresma, que chegou a Portugal há 11 anos, vinda de São Tomé e Príncipe, onde ganhava a vida como vendedora na praça e como costureira.



