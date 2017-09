RTP explica destino dado aos fundos angariados para Pedrógão Grande

RTP06 Set, 2017, 13:17 | País

Em comunicado enviado à comunicação social, a Rádio e Televisão de Portugal indica que “criou uma linha solidária com a MEO”, tendo as receitas revertido para a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande. Ao todo, foram angariados nesta campanha 134.283,60 euros.



O comunicado indica ainda que “a RTP foi informada pela Santa Casa de Pedrógão Grande que o dinheiro serviu para recuperar casas de primeira habitação, nas freguesias de Vila Facaia e Graça”.



Para além desta campanha, a RTP associou-se ao “concerto solidário Juntos Por Todos”, promovido pela Sons em Trânsito. Esta iniciativa decorreu no Meo Arena e foi transmitida por RTP, SIC e TVI.



As receitas desta campanha "reverteram para União das Misericórdias Portuguesas, por decisão conjunta dos organizadores e promotores do concerto solidário”, relembra o operador público de rádio e televisão. Ao todo, esta campanha angariou 1.190.047,72 euros.



“O dinheiro recolhido foi entregue à UMP, com o objetivo de ajudar a recuperar o maior número possível de casas de habitação permanente e a fomentar apoio ao emprego na região, através de ferramentas de trabalho e equipamentos agrícolas”, assinala a RTP.



O comunicado da RTP surge depois da polémica sobre eventuais abusos com os donativos angariados para as vítimas de Pedrógão Grande. Na terça-feira, o Governo divulgou os valores que foram entregues ao fundo público Revita, que totalizam atualmente 1,9 milhões de euros.



O Governo espera receber perto de cinco milhões de euros neste fundo. Este valor é inferior aos cerca de 14 milhões de euros que se terão angariado, uma vez que nem todas as campanhas reverteram para o fundo público, como assinalou António Costa na terça-feira.



"É bom que se esclareça que grande parte dos donativos não foi recebida pelo Estado. Por exemplo, a RTP, que promoveu um espetáculo e recebeu bastante dinheiro, entregou-o a uma outra entidade - e só a RTP pode explicar o destino que lhe deu", alegou o primeiro-ministro.