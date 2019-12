RTP indigita José Fragoso para diretor de informação

A equipa da Direção de Informação inclui, como diretores adjuntos, Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira e como subdiretores Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano.

Hugo Gilberto mantém-se na direção, mas agora como subdiretor (anteriormente era diretor-adjunto).



"O Conselho de Administração irá proceder às formalidades legais com vista à entrada em funções da nova equipa", refere o órgão liderado por Gonçalo Reis, em comunicado.



A indigitação do novo diretor de informação acontece na sequência do conflito entre Maria Flor Pedroso, diretora de informação cessante, e a equipa do "Sexta às 9" coordenada por Sandra Felgueiras, no âmbito de uma investigação ao ISCEM.



Na segunda-feira, 16 de dezembro, Maria Flor Pedroso colocou "o seu lugar à disposição" por considar não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério" e a administração aceitou por não ter "outra alternativa, sublinhando o seu "currículo irrepreensível".



Em causa está um relato feito pela coordenadora do programa, em 11 de dezembro, numa reunião com o Conselho de Redação (CR) a propósito do programa sobre o lítio, em que adiantou que o "Sexta às 9" estava a investigar suspeitas de corrupção no âmbito do processo de encerramento do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), que passava pelo alegado recebimento indevido de "dinheiro vivo".



Nesse âmbito, Sandra Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de ter transmitido informação privilegiada à visada na reportagem [diretora do ISCEM, Regina Moreira], o que a diretora de informação da RTP "rejeitou liminarmente", de acordo com as atas do CR e com a posição enviada à redação pela diretora de informação da RTP na passada sexta-feira, a que a agência Lusa teve acesso.



De saída da direção de informação da televisão da RTP, além de Flor Pedroso, estão também Cândida Pinto e Helena Garrido, diretoras-adjuntas da estrutura.



A nova direção de informação de televisão tem menos um diretor-adjunto do que a anterior.

C/Lusa