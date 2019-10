RTP Memória faz 15 anos

O canal tem revirado os mais de 60 anos dos arquivos da RTP. E trouxe para a frente o passado.



Da música ao desporto, nada fica de fora. Revisitou as séries e os filmes de sempre. Homenageou os que deixaram marca. Mas não ficou presa ao passado.



A RTP Memória teve um momento de viragem quando passou a estar em sinal aberto.



Para celebrar o aniversário, o canal anuncia novidades. Estão de volta as aventuras do MacGyver, a famosa série de acção dos anos 80.



O programa Sheiks com Cobertura também volta a ser exibido.



E, no ano em que cumpre quatro décadas, Zé Gato está de novo no pequeno ecrã.



O Traz prá Frente e o Inesquecível continuam a marcar a programação.



Memória não vai faltar nos próximos anos.