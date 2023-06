RTP vence quatro prémios de jornalismo sobre os direitos das crianças

O galardão do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens e da Sociedade Portuguesa de Autores premiou, na categoria de Televisão, uma reportagem do programa A Prova dos Factos, de autoria de Filipe Pinto, com imagem de Pedro Pena e edição de Guilherme Terra, sobre o impedimento legal de adoção a crianças menores de 15 anos quando estão institucionalizadas.